Narkotikaen som var skjult i disse leikebilene skulle til Hjelset

Som Romsdals Budstikke skrev om i mai 2016, fant tollere i Ålesund store mengder med syntetisk psykoaktivt stoff i tre leikebiler. Beslaget ble gjort i midten av april i fjor.

Fant narkotika skjult i leikepolitibiler Tollere i Ålesund fant rusmidler i pakker fra Spania.

Skulle til Hjelset

Nå skriver Sunnmørsposten at pakkene med de tre leikebilene var sendt fra Spania til en person med adresse på Hjelset i Molde.

Pakkene er levert til politiet i Molde for videre etterforskning, og saka ligger nå til påtalevurdering hos politijurist ved Molde politistasjon, skriver avisa.

Skjult i bilene

Pakkene fra Spania skulle kun inneholde noen leikebiler, men tollerne i Ålesund fant noe helt annet.

– Forsendelsene var deklarert som «Toy Box car scale», og hver pakke viste seg å inneholde en fjernstyrt leikebil, fortalte seksjonssjef Helen Sjåholm i en melding i mai.

Nærmere kontroll viste at det var teipet en pakke med vakuumert pulver (50 gram) under to av eskene som leikebilene var festet på. I den tredje leikebilen fant tollerne 12 poser med ulike typer syntetisk stoff.

Enorme mengder

Antall brukerdoser er ulik for hver av stofftypene som ble oppdaget og beslaglagt i Ålesund. Men en av posene på fem gram utgjør i alt 4.000 brukerdoser, opplyser Tollvesenet. Det er dermed snakk om enorme mengder med syntetisk narkotika som var på veg til Hjelset, gjemt i disse leikebilene.

Sunnmørsposten skriver at påtaleansvarlig i Molde ikke er tilgjengelig for kommentar og status i saka.