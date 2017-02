Møt ordføreren på biblioteket

Ordføreren i Molde vil bruke biblioteket som møteplass for seg og kommunens innbyggere gjennom månedlige møter, som regel den første torsdagen i hver måned fra kl.15.30 – kl. 17 i tredje etasje i Molde bibliotek.

Det forteller biblioteksjef Evy Sisilie Bergum.

– Hvis en skal bruke store ord, handler dette om lokaldemokrati og deltakelse. Innbyggerne kan ha viktige idéer, visjoner og spørsmål som aldri når fram til beslutningstakerne, sier biblioteksjefen.

Uten dagsorden

Opplegget er uformelt og uten dagsorden.

– De som kommer avgjør temaet. Skulle det dukke opp henvendelser eller saker som trenger oppfølging, er det opp til ordføreren å sile ut disse. Her blir vegen blir til mens vi går. Det må vises tålmodighet for at vi vil trenge noe tid før form og oppslutning er i gjenge, sier biblioteksjefen.

– Kan folk spørre om det de vil?

– Ja, det er helt åpent. I utgangspunktet skal ordføreren snakke én til én, men noen ganger er det trolig naturlig at andre kan lytte og andre ganger kan kanskje samtalen være mellom flere samtidig, sier Bergum.

Hvorfor biblioteket?

Flere kommuner rundt om i landet arrangerer tilsvarende «Ordførerens time» på bibliotekene. Bergum mener biblioteket er et naturlig møtested, som et gratis, offentlig, nøytralt, kjent og lett tilgjengelig sted med lav terskel der folk kjenner seg hjemme.

– Biblioteket er mye brukt av både arbeidsinnvandrere, flyktninger og asylsøkere og er ikke minst forankra gjennom egen biblioteklov, sier Bergum.

Molde bibliotek hadde et besøk på 105.000 i 2016.

MØTEDATOER VÅREN 2016

Torsdag 9. februar

Torsdag 2. mars

Torsdag 6. april

Torsdag 4. mai

Torsdag 16. juni