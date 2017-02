Kven får prisen i år?

Fredag går fristen for å kome med forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkespris for Årets Bedrift 2016» ut, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar oppmodast til å sende inn sine forslag.

Kandidatane kan kome frå alle bransjar innan industri, handverk og tenesteyting. Prisen skal gå til ei bedrift i Møre og Romsdal som på ein eller fleire måtar har utmerka seg.

I fjor tok imot Slettvoll Møbler prisen som vart delt ut på Fylkestinget i Geiranger.

Send inn elektronisk

Forslag til Årets Bedrift 2016 skal leverast elektronisk her. Her finst og meir informasjon om kriteria for å vinne. Frist for innsending av forslag er 3. februar. Prisen vil bli delt ut på fylkestinget i april.