Kun én av to politistudenter fikk jobb i fjor

– Det vil derfor bli en historisk høy politibemanning i 2017, sier Amundsen til NTB.

Kun halvparten av politistudentene som var ferdig utdannet i fjor, var i jobb ved utgangen av året, viser nye tall fra Politidirektoratet (POD). Samtidig har det blitt færre politifolk målt mot innbyggertallet, stikk i strid med regjeringspartiet Frps målsettinger.

De urovekkende tallene har fått den nye justisministeren til å kaste seg rundt. Torsdag sendte han et tildelingsbrev til POD der det fremgår at politidistriktene vil få 295 millioner kroner i friske midler.

Forpliktende plan

I tillegg må POD utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og som fortsatt står uten jobb i etaten, får ansettelse innen juni i år. POD må også lage en plan for tilsetting av politistudentene som blir ferdig utdannet i år, skriver Amundsen i en epost til NTB.

Bemanningsveksten i politiet har til nå gått langt tregere enn Frp har lovet, skriver Dagbladet. Målsettingen var at alle skulle være i jobb innen utgangen av fjoråret. Frp har også lovet at de ville sørge for 1.000 flere politifolk i løpet av tre år, ifølge avisa.

Overfor NTB fastholder Amundsen at politiet er prioritert denne stortingsperioden.

– Driftsbudsjettet til politiet er blitt styrket med om lag 2,5 milliarder kroner, eller om lag 20 prosent, framholder han.

Lavere dekningsgrad

Årsaken til den lave bemanningsveksten er stram økonomi i politidistriktene, ifølge POD.

– Det gjorde det utfordrende for politimesterne å ansette i planlagt takt i 2016. Så lenge politidistriktene har levert på våre prioriterte områder, har POD valgt å ikke utfordre politimesternes vurderinger. Når det er sagt, har vi klare forventninger til å ta igjen etterslepet i 2017, skriver HR-direktør Karin Aslaksen i POD i en pressemelding.

Siden 2013 er det blitt 806 flere politiansatte i politidistrikter og særorganer. Samtidig har dekningsgraden per 1.000 innbygger falt fra 1,83 politiårsverk i 2015 til 1,8 i 2016.

Målet om to politiårsverk per 1000 innbyggere i løpet av 2020 blir imidlertid opprettholdt, heter det i pressemeldingen fra POD.

Advart

Politiets Fellesforbund har flere ganger advart om at økonomien i politidistriktene er så stram at bemanningsmålene til politikerne ikke vil bli nådd, uten å bli hørt.

Senterpartiet er kritisk til utviklingen og særlig Frps håndtering.

– Det viser at skrytetallene som regjeringen og folk fra regjeringspartiene kommer med om politiet, ikke stemmer, sier justispolitisk talskvinne Jenny Klinge (Sp) til Dagbladet.

- De lovte liksom at alt skulle ordne seg bare de kom til makta. Det er nesten patetisk da, når tallene kommer.