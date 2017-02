Hitlers telefon kan selges for millioner

Telefonen har ligget nedpakket i et hus på den engelske landsbygda siden 1945, og skal selges på auksjon i USA senere i februar, ifølge CNN.

Hitler skal ha brukt telefonen til å gi flere kommandoer i løpet av de siste to årene av andre verdenskrig. Telefonen, som er av merket Siemens, var opprinnelig svart. Den ble senere malt rød, og på baksiden er det inngravert et hakekors og Hitlers navn.

Auksjonshuset i den amerikanske delstaten Maryland beskriver telefonen som «Hitlers mobile ødeleggelsesvåpen», og omtaler den som «formodentlig det mest ødeleggende våpenet gjennom tidene, som sendte millioner over hele verden til sin død».

Auksjonshuset anslår at telefonen kan selges for et sted mellom 200.000 og 300.000 dollar.

Den britiske offiseren Ralph Rayner fant telefonen ved Hitlers seng i bunkeren i Berlin få dager etter krigens slutt.