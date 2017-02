Bypakken vedtatt i Ålesund

Bypakken for Ålesund ble vedtatt torsdag kveld, skriver Sunnmørsposten. Rådmannen får i oppdrag å justere bomsnittene etter skolekretsgrensene.

Ifølge Sunnmørsposten ble det heftig debatt om bypakken skulle behandles i det hele tatt. Ålesundlista la fram et forslag å sende bypakken ut på en ny høringsrunde, som følge av stort lokalt engasjement om saka.

Sunnmørsposten skriver at debatten handlet mye om bomsnitt, men det ligger også betydelige summer i pakken som skal brukes til trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelsatsing i hele kommunen.

I tillegg til forslaget fra Høyre om nye bommer, falt også forslag fra Frp og Ålesundlista. Frps forslag var å avslutte hele arbeidet med bypakken og gå for strekningsvise utbygginger. Ålesundlistas forslag om at Brosundtunnelen skal være med i bypakken og at nabokommunene skulle blir invitert til å være med på å planlegge framtidig trafikksystem i og rundt Ålesund, fikk bare Ålesundlistas egne stemmer.

Ifølge Sunnmørsposten ble resultatet at vedtaket fra formannskapet fikk flertall i bystyret. Men bomsnittene skal tilpasses skolekretsgrensene.