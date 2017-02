Russland bekrefter at Grande og Solhjell står på sanksjonsliste

Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) er oppført på Russlands liste over nordmenn som er nektet innreise, som svar på EUs og Norges sanksjoner.

Det går fram av en kunngjøring fra den russiske ambassaden i Oslo. Ambassaden beklager at Anniken Huitfeldt (Ap) og de andre representantene fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité har avlyst besøket i Russland torsdag og fredag. Komiteen besluttet å droppe turen fordi Grande og Solhjell ble nektet visum.

Norske myndigheter ble informert 29. november i fjor om innreisenekten. Det går ikke fram av kunngjøringen hvor mange andre nordmenn som er satt på den russiske svartelisten.

Ifølge ambassaden er innreisenekten for navngitte politikere et svar på at Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland, og at Norge har hindret russere i å besøke Svalbard.

- Det er på tide at Norge vurderer hvorvidt landet vil fortsette å støtte anti-russiske sanksjoner, skriver ambassaden i uttalelsen som er lagt ut på deres Facebook-side og sendt til NTB og andre medier.

Det er Norge og EU som har innført sanksjoner. Russlands reaksjon er bare et svar på dette, understreker Konstantin Kosatsjev, leder av utenrikskomiteen i det russiske overhuset overfor nyhetsbyrået Ria Novosti.

–Det er ikke vi som har innført sanksjoner mot parlamentarikere, det er det EU som har gjort, sier han i sitater som er gjengitt av NRK og Aftenposten.

Han sier Stortinget fikk en generell invitasjon om å sende en delegasjon til Moskva.

– Hvis Norge velger å inkludere personer som de vet vil bli nektet innreise til Russland, så er det deres sak, sier Kosatsjov, som påpeker at Norge i god tid er blitt informert om hvilke personer dette gjelder.

Russland har foreslått å fjerne reiserestriksjoner for alle parlamentarikere, både norske og russiske, men Norge har sagt nei, ifølge ham.