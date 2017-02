Her blir Kjell og Erik historiske

I samme sekund som Kirkens nye vielsesliturgi trådte i kraft, ble det første homofile paret viet i Eidskog kirke.

Kirkemøtet vedtok mandag den nye liturgien som åpner for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken på lik linje med andre par.

Første par ut var Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs, som ved midnatt natt til onsdag kunne stille seg opp foran alteret i Eidskog kirke og avlegge ekteskapsløftet foran sogneprest Bettina Eckbo, som ledet den historiske midnattsvielsen.

- Dette er kjempegøy og veldig hyggelig å få være med på, sier Eckbo til NTB.

36 år

Det nyslåtte ekteparet har vært samboere i 36 år - lenger enn presten selv har levd.

-Det representerer jo allerede de verdiene som ekteskapet står for, trofasthet og det å være en støtte for hverandre i gode og onde dager, sier Eckbo.

Ekteskapsinngåelsen markerer nok en milepæl i de homofile og lesbiskes historie, framholder hun.

- På mange måter har jo disse to levd gjennom mye av de homofiles nyere historie. Da de ble sammen i 1981, må det ha vært ganske uvirkelig for dem å tenke at de en dag skulle få gifte seg - i kirken, sier hun.

Ingen tid å miste

Det vordende paret har tidligere uttalt at de har ventet så lenge på å gifte seg, de ikke har et sekund å miste. Derfor skjedde vielsen kl. 00.00 onsdag, nøyaktig da loven trådte i kraft.

Også bandet Valkyrien Allstars, solist Rigmor Galtung og organist Sigrid Bråthen deltok under vielsen.