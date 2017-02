Gaupe på hyttebesøk

Det var nysnøen som avdekket gaupas vandringer i Rauma nylig. Dyret har gått fra hytte til hytte på leting etter noe å spise. Siden ingen var på hyttene, har den tatt seg god tid.

Gaupa har blant annet sittet på terrassen til Arild Løvik – kanskje for å nyte utsikten?

Løvik var heller ikke på hytta, men to centimeter nysnø avdekket alle gaupas bevegelser også på terrassen hans. Det var turgåere som tirsdag oppdaget de tydelige sporene etter gaupas vandring i området.

Hundre prosent sikker

Også Thomas Rødstøl i Statens naturoppsyn fattet interesse for sporene, og kom onsdag for å gjøre registreringer.

– Ja, dette er hundre prosent sikkert gaupe, fastslo fjelloppsynsmann Thomas Rødstøl om den første registreringen gjort i Rauma denne vinteren.

– Nå skal jeg registrere disse sporene. Jeg vil også følge dem over et større område på cirka tre kilometer, og se om det er flere av dem. Dette kan være ei gaupe på vandring, eller et stedegent dyr.

Nysnø

Rødstøl syntes det var interessant at en kunne finne så gode spor med bare et par centimeter nysnø på bar mark.

– Skal folk som kommer over spor eller ser gaupe i området varsle Statenes naturoppsyn?

– Ja, det er fint om folk da kan melde fra. Det er viktig for at vi skal få vite hvor stor bestand som er i området, sier Rødstøl.

Med område mener han ikke bare Rauma, men hele Romsdal.

– At det er gaupe i Skåla-området, vet vi forsåvidt fra før, sier han.

Skulle gjerne sett gjesten

Arild Løvik, en av mange moldensere med hytte i området, sier dette til Rbnett:

– Det var synd jeg ikke var der og fikk sett gaupa på terrassen, da. Men jeg så ei gaupe krysse vegen opp Nystervegen i fjor, da vi skulle på hytta. Man kan ikke se bort fra at det dreier seg om et dyr som holder til i området.

– Thomas Rødstøl, hvor mange gauper kan det være i området? Av og til observeres dyr nede i bygda også?

– Det er slike registeringer vi gjør i dag (onsdag) som er med på å danne grunnlaget for vår kunnskap om bestanden. Foreløpig er det uvisst om dette er et streifdyr eller ikke. Etter at disse sporene ble kjent, har vi fått rapport fra Skorgedalen om mulige gaupespor der også. Det kan være fra samme dyr som har vært her. De farer over store områder når det er så fine forhold, avslutter fjelloppsynsmannen.