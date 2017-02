DAB-hjelp på vei

Arild Hellgren, seniorrådgiver i NRKs distribusjonsavdeling og hjelpeteamet besøkte Molde ei uke før de stopper FM-sendingene sine her. Han var godt fornøyd med dekningstestene de foretok på strekningen Molde – Kristiansund. Det ble kjørt både via Gjemnes og Averøya.

– Godt forberedt

– Vi gir gode råd til de som hjelper kundene – og sitter igjen med inntrykk av at forhandlere og installatører i Molde-området er godt forberedt og har god kompetanse om DAB, sier Arild Hellgren.

Han forteller at butikkene imidlertid snart er i ferd med å tømmes for adaptere og at leverandører sliter med å levere nok.

– Vi håper dette løser seg raskt, sier Hellgren.

DSB: DAB-bruddet er ikke akseptabelt Oslo (NTB): Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) føyer seg inn i rekken av kritikere etter at et kabelbrudd tok ut deler av DAB-nettet. Ikke akseptabelt, sier DSB-topp Per-Kristen Brekke.

Kan sende spørsmål

Det er ansatte fra NRK, P4 og Radio Norge som nå er på veien for å svare på spørsmål og hjelpe sine lyttere med overgangen til DAB.

Har man spørsmål, tar man kontakt med NRKs publikumsservice eller til publikumsservice på radio.no.

– Her sitter et forsterket lag av informasjonsmedarbeidere klar til å svare på spørsmål om DAB og digital radio. Krever spørsmålet undersøkelser på stedet sendes det videre til hjelpeteamene som er ute rundt om i landet, opplyses det i en pressemelding fra Digitalradio Norge.