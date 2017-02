Betre DAB-dekning i Romsdal

8. februar sluttar NRK å sende radiokanalane sine via FM i Møre og Romsdal.

NRKs DAB-sendarnett er ferdig utbygd, men NRK held fram å sette opp DAB-sendarar for å ytterlegare betre dekninga, særleg på mindre stader og i hytteområde.

I Møre og Romsdal sett NRK no opp DAB-sendarar på Farstad, Vatne, i Tafjord, og Bjørdal i Sunnylven. I løpet av januar i år kom det også opp nye sendarar som gir betre NRK-dekning på desse stadene: Langs riksveg 63 Trollstigvegen, i Tresfjord, Eikesdalen og Eresfjord.

NRK vurderer fortløpande vidare utbygging av DAB-sendarnettet.

Statskanalen gir DAB-tips i ei pressemelding:

1) Forskjell på dekning

Det kan vere forskjell på dekninga til for eksempel NRK P1 og P4. Det er fordi det er to riksdekkande DAB-sendarnett: NRKs og eit for dei kommersielle radiokanalane. NRK har sett opp fleire DAB-sendarar i sitt nett. Derfor finst det område kor det berre er tilgang til NRKs kanalar. Dekningskartet på radio.no/dekning viser kva område kor det er forskjellig dekning.

2) Adapterantenne må jordast

Alle DAB-radioar trenger antenne, og ho skal stå vertikalt. Dei fleste DAB-adapterar krev antenner som er jorda. Det betyr at ein del av antenna må vere i kontakt med metallet i bilramma. Tråden som blir limt på bilruta utgjer berre halvparten av antenna. Bilkarosseriet fungerer som den andre halvparten. I område med veldig sterke signal (for eksempel i byar) kan ein DAB-radio fungere utan antenne eller med feilmontert antenne, men mottaket vil forsvinne i område med normal dekning.

3) Forskjellige frekvensar

NRKs kanalar blir sendt på ulike frekvensar frå region til region. Trøndelagsfylka og Møre og Romsdal utgjer ein region. Her blir alle NRKs kanalar sende på same frekvens. Ein DAB-radio som for eksempel blir flytta frå Sunnmøre til Sogn og Fjordane, vil miste mottaket av NRK-kanalane om ikkje kanallista blir oppdatert. I bil kan ein unngå manuell oppdatering av kanallista ved å bruke funksjonen service following/automatisk frekvensskifte.

Molde sin lokale radiostasjon 1FM kjem på DAB i løpet av våren, men du kan uansett framleis høre kanalen på FM-nettet i fleire år framover