Vant fram mot forsikringsselskap

Molde: En 50 år gammel moldemann er tilkjent erstatning på over 1,2 millioner kroner etter en trafikkulykke i 2004. Dette kommer i tillegg til en erstatning han fikk i 2010. Han har seinere fått konstatert kroniske helseplager som skyldtes ulykka - noe forsikringsselskapet ikke ville betale mer erstatning for. Saka endte derfor i Romsdal tingrett.

Bilen mannen kjørte da han ble utsatt for trafikkulykka var forsikret i Vesta Forsikring, som nå heter Tryg Forsikring. Etter ulykka slet mannen med smerter i nakke, hodepine, og smerter i skuldrene.

En spesialist i nevrologi avleverte en erklæring i 2007 som sa at mannen burde kunne komme tilbake i arbeid, hvis han unngikk tyngre løft og stor fysisk påkjenning.

Kroniske plager

Mannens fastlege slo i 2009, fem år etter ulykka, fast at problemene var kroniske, og man kunne ikke forvente bedring i løpet av de neste åra.

I 2009 og 2010 var det en del korrespondanse mellom mannens advokat og forsikringsselskapets advokat om erstatningsoppgjøret. Romsdalingen ønsket både ytterligere utredning og utsatt foreldelsesfrist. Tryg motsatte seg dette.

Etter forhandlinger ble det i juni 2010 inngått en avtale om erstatningsutbetaling på 808.000 kroner, hvorav 500.000 var framtidig inntektstap.

Ble uføretrygdet

I 2014 ble mannen, som hadde fortsatt med studier og arbeidsretta tiltak, 100 prosent uføretrygdet. Gjennom mannens advokat ble Tryg kontaktet med forespørsel om ny vurdering av erstatningsutbetaling i lys av utviklingen siden avtalen var underskrevet i 2010.

2. november 2015 framsatte mannen gjennom advokaten et krav om 2 114 003 kroner i tillegg til de 500 000 som var fastsatt i avtalen fra 2010. Tryg mente det ikke var grunnlag for å se på saka på nytt, og i mars 2016 ble det tatt ut stevning ved Romsdal tingrett med samme krav til erstatning. Hovedforhandlingene ble holdt i november 2016, og dommen ble avsagt i januar 2017.

Forventet bedring

Der slår retten fast at begge parter hadde forventet bedring av helsesituasjonen da avtalen ble underskrevet i 2010. Det viste seg å ikke slå til, og i 2014 ble full uførepensjon innvilget. Retten konkluderte med at både nevrologen, den skada og øvrige aktører hadde tatt feil, da det viste seg at mannen ikke kom tilbake i arbeidslivet, men ble varig ufør. Retten legger vekt på at han har deltatt på arbeidstrening og startet på utdannelse med tanke på å komme seg ut i arbeid igjen.

Hans aktive liv før trafikkulykka gjør også at retten finner det rimelig å koble alle plagene som holder mannen utenfor arbeidslivet til trafikkulykka i 2004. Sjøl om skaden som sådan ikke har endret seg siden avtalen ble inngått 3. juni 2010, er det etter rettens syn grunnlag for avtalerevisjon etter avtaleloven §36. Etter rettens syn kan valget om å inngå avtalen i 2010 ikke medføre at den skada mister retten til å få erstatningsoppgjøret vurdert på nytt.

- Urimelig

I rettens vurdering står det at avtalen fra 2010 framstår som urimelig siden den ikke tok høyde for at mannen skulle falle helt ut av arbeidslivet.

Retten beregnet erstatningen for framtidige tap fra og med inntektsåret 2010 og har trukket fra de 500.000 som allerede er utbetalt. Forsikringsselskapet dømmes dermed til å betale 1 268 050 i erstatning, samt 158 261 i saksomkostninger.

Dommer i saka var konstituert sorenskriver Oddne Hansen.