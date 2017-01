Trump sparker justisministeren

USAs fungerende justisminister er avsatt fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger. Også grensekontrollsjefen er avsatt.

Sally Yates, som ble utnevnt av Obama-administrasjonen, fungerte som justisminister i påvente av at Donald Trumps kandidat Jeff Sessions godkjennes i Kongressen. Mandag fikk hun sparken av president Trump etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger.

– Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en skarp uttalelse fra Det hvite hus. Hun beskyldes også for å være "svak når det kommer til grenser og veldig svak når det kommer til ulovlig innvandring".

Skrev brev

Mandag skrev Yates et brev til departementets advokater der hun forklarer hvorfor hun ikke ville at hennes ansatte skulle forsvare den omstridte presidentordren, skriver New York Times.

–Jeg er ansvarlig for å sikre at den rettslige posisjonen vi inntar er i tråd med denne institusjonens forpliktelse til å etterstrebe rettferdighet og stå for det som er rett. Foreløpig er jeg ikke overbevist om at det å forsvare presidentordren er i tråd med dette ansvaret og jeg er heller ikke overbevist om at ordren er lovlig.

Ifølge Det hvite hus skal Dana Boente, en mangeårig føderal statsadvokat, overta Yates' oppgaver inntil Sessions er godkjent og innsatt.

Boente sier i en uttalelse at han opphever direktivet fra Yates, samtidig som han gir de ansatte i justisdepartementet beskjed om å gjøre sin plikt og forsvare "de rettmessige ordrene til vår president".

Avsatte en sjef til

Også den fungerende sjefen for tollen og grensekontrollen ble avsatt mandag. Igjen er det snakk om en etatsleder som var utnevnt av Obama-administrasjonen. Beskjeden om at Daniel Ragsdale måtte gå fra jobben kom en time etter at Yates fikk sparken, men det ble ikke gitt noen grunn for avskjedigelsen.

Ragsdales erstatter, Thomas Homan, vil bidra til "å sikre at vi innvandringslovene blir iverksatt i USA i tråd med nasjonens interesse", sier ministeren for innenlands sikkerhet, John Kelly.

Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger. For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.