Spontandemonstrasjoner mot Trump

– Trump er terror, lød det taktfast fra forsamlingen på Eidsvolls plass.

Initiativet til demonstrasjonen ble tatt så sent som mandag av de to doktorgradsstudentene i Midtøsten-studier Charlotte Lysa og Mathilde Becker Aarseth. De opprettet et Facebook-arrangement som spredte seg som en farsott på nettet. Ett døgn senere hadde mellom 30 og 40 organisasjoner stilt seg bak initiativet.

– Dette er helt fantastisk. Vi har åpenbart truffet en nerve, sier de to til NTB.

Demonstrasjonen skulle egentlig ha vært holdt utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo, men måtte flyttes på grunn av den store oppslutningen. Ifølge politiet hadde rundt 500 personer møtt fram.

– Solidaritet

Blant innlederne var Amnesty-leder John Peder Egenæs, som mener det er viktig å protestere sterkt og høylytt mot Trumps politikk. Trump ga før helgen ordre om et innreiseforbud for flyktninger og mennesker fra sju i hovedsak muslimske land til USA de neste månedene, et forbud som har møtt massiv kritikk verden over.

– Det er viktig å vise solidaritet med de millioner av amerikanere som skjemmes over den presidenten de har fått, sier Egenæs til NTB.

Han mener innreiseforbudet er klart i strid med menneskerettighetene.

Også Abid Raja (V) mener det er viktig at vanlig folk tar avstand fra Trumps politikk, som han omtaler som både innvandrer- og kvinnefiendtlig.

– Må kjempe

-Verden er i ferd med å våkne opp. Nå er det noen verdier som faktisk står på spill. Vi må stå opp og kjempe for det demokratiet vi lever i, slår han fast

Både Raja og Egenæs er bekymret for hva som kan komme fra Trump i tida framover.

-Jeg frykter at dette bare er starten på det onde og vonde som vi vil komme til å se framover. Dessverre, sier Raja.

NTB-Bibiana Piene