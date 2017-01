Protestaksjon mot landbruksmeldinga

Bønder og bondeorganisasjoner over hele landet markerte tirsdag sin protest mot regjeringens landbrukspolitikk.

I Molde skjedde aksjonen ved Felleskjøpet – i regi av Molde Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag. Også på Vestnes var det bålmarkering. Dette var på Kattholmen ved hurtigbåtkaia.

Frykter større svingninger

– Bakgrunnen er den nye landbruksmeldinga fra regjeringa, heter det i en melding fra Molde Bondelag.

De mener regjeringas politikk kan skape større svingninger i matforsyning og priser både for bøndene og forbrukerne.

– Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken, sier leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.

– Ei næring med store muligheter

– Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor tenner vi bål for landbruket. Landbruket i vår kommune og resten av landet er ei næring med store muligheter. Dette potensialet tar ikke meldinga tak i, sier Fløystad Ellingsgård.

Rykhus støtter aksjonen

Varaordfører i Molde, Sidsel P. Rykhus, sier hun støtter aksjonen.

– Som født odelsjente fra Dovre er jeg svært opptatt av landbruket og liker ikke det som er framlagt av regjeringa, sier hun til Rbnett.

Hun mener landbrukspolitikken som nå føres går ut over de små og gir mer til de store.

– Denne sentraliseringen blir ille for små steder, sier Rykhus.

– Historieløst

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener aksjonen er for drøy.

– Det er helt fair å være uenig i enkeltforslag, men når det legges opp til vardebrenning, er det historieløst. Det har sittet langt inne å bruke den type symbolpolitikk i Norge, sier Dale til NTB.

– Hva skal norske bønder sette fyr på hvis det virkelig skulle dra seg til en gang? spør statsråden.