Marco Elsafadi skal motivere studenter

Marco Elsafadi kommer på Høgskolen i Molde onsdag for å holde motivasjonsforedrag for studentene. Elsafadi er kjent som både programleder, Mesternes Mester-vinner og tidligere basketstjerne. Han har også fått prisen som Årets forbilde på Idrettsgallaen.

Foredraget er en del av Karrieredagen der 19 bedrifter og institusjoner stiller på Molde Campus for å møte studentene.

Karriereforum har endret litt på opplegget fra i fjor. Det er blitt billigere for bedrifter å delta, og man har kuttet ut minglekvelden der ingen nederifter valgte å dukke opp i fjor.

– Det viktigste nå er at studentene stiller opp på det som skjer på dagtid. Selv om de ikke er jobbsøkere, så kan de få god råd om valg av fag og om de f.eks. bør ta en mastergrad. De kan få vite hva som er viktig kompetanse for bedriftene. Flere av bedriftene som kommer sier at det gjør det fordi de tidligere har rekruttert bra folk her på Molde campus, sier Karriereforum-leder Eirin Kjerstad Bøe til Panorama.

I tillegg til Marco Elsafadi skal også Arild Hoksnes holde foredrag for studentene.