Hjelper unge i Brasil

Folkehøgskoleelever vil gi fattig ungdom bedre hverdag gjennom idrett.

Denne uka har Molde folkehøgskole internasjonal uke, hvor det globale og internasjonale er i fokus. Torsdag håper de å sette innsamlingsrekord.

Det er linja Idrett-global-Sør-Afrika som har hatt mye av ansvaret for planleggingen av denne uka. I løpet av uka lærer elevene om forskjellige kulturer. Gjennom dokumentarer og foredrag får de høre om andres opplevelser. De skal også ha en «poor and rich day» hvor elevene får kjent ekstra på forskjellene mellom det å være rik og fattig.

Samler inn penger

Torsdag 2. februar gjennomfører folkehøgskolen sin årlige innsamlingsaksjon til skolens humanitære prosjekt i Brasil. Innsamlingen er et samarbeid med Kirkens Nødhjelp. 120 elever skal gå som bøssebærere rundt i Molde for å samle inn penger.

Elevene har allerede samlet inn 130 000 kr gjennom et sponsorløp de hadde i høst.

Har sett at det hjelper

Pengene som elevene samler inn går til fritidsklubben Diaconia som arbeider for fattige barn og unge, som lever under vanskelige forhold. Arild Eie (20), en av folkehøgskoleelevene, har vært i Brasil to år på rad. Han har sett forandringen med egne øyne. Gamle sletter har blitt til nye fine fotballanlegg med tribune.

– Det var veldig kjekt å se, forteller Arild.

– Vi har sett hva pengene gjør.

Troen på en framtid

I november var flere elever og lærere i Brasil og fikk se prosjektet som skolen støtter. Her fikk skolens elever møte ungdommer som kunne fortelle hva Diaconia hadde betydd for dem. Både i forhold til skoletilbud, gode fritidstilbud og ikke minst i forhold til å gi de troen på egne ressurser og egen framtid.

– Det var tøft å se hvordan de hadde det. Vi har snakket mye i ettertid om hvordan de klarer seg, forteller Hanna. Elevene fra Molde besøkte også en idrettsorganisasjon som hjalp ungdommer til å få en bedre hverdag gjennom idrett.

– De får på en måte en pause i hverdagen, forteller Ludvig L. Rønning (19). Han håper at så mange som mulig har lyst til å være med og bidra.

– Vi har sett at pengene virkelig hjelper. Det er fint å se hvordan idrett kan hjelpe, sier Hanna.