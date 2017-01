Brukte nåler i ørene som rusbehandling

Molde kommune tilbød rusavhengige akupunktur i ørene som en del av et 12-trinns rusbehandlingstilbud. Etter at kommuneoverlege Cato Innerdal reagerte, ble tilbudet stoppet. Det bekrefter rådmann Arne Sverre Dahl overfor Dagens Medisin.

En til tre ganger i uka fikk rusavhengige nåler i ørene. Da det ble klaget på behandlingen, ba rådmannen Innerdal om å vurdere den alternative helsehjelpen.

– Ved at alternativ behandling ytes av kommunen og helsepersonell, vil denne tilliten gi en «falsk» troverdighet til tilbudet ved at helsepersonellet og virksomheten «går god for» behandlingsalternativet, sier han.

Udokumentert behandling

Innerdal sier at Statens helsetilsyn er klar på at helsepersonell ikke skal tilby udokumentert behandling og at offentlige helsekroner ikke skal brukes på udokumenterte metoder.

– Det viktigste vil likevel alltid være at pasienten får riktig helsehjelp og til riktig tid. Udokumentert behandling kan både fortrenge og utsette annen dokumentert effektiv behandling, sier Innerdal til Dagens Medisin.

– Dette er en risiko for pasienten, en risiko jeg mener den offentlige helse- og omsorgstjenesten ikke bør tilby pasienten.

Cato Innerdal sier til fagbladet at han oppfatter at Molde kommune ser det som udelt positivt at kommuneoverlegen involverer seg i kommunens arbeid og beslutninger.

Anbefales ikke

Dagens Medisin har også snakket med Guri Spilhaug i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Hun sier at leger har ansvar for at alle pasienter ikke utsettes for feilbehandling.

– Nasjonal faglig retningslinje for avrusning finner ikke grunnlag for å anbefale akupunktur ved avrusning. Akupunktur er ikke nevnt i andre faglige retningslinjer som del av annen behandling til ruspasienter, sier Spilhaug til Dagens Medisin.