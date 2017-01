Nav har summert opp svindelforsøkene som er avdekket gjennom fjoråret.

I Møre og Romsdal er totalt 40 personer anmeldt for trygdesvindel. 37 av disse sakene gjelder svindel knyttet til dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

– Har gode metoder

– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning. De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsleder for NAV Kontroll nord, Gaute Øren, i en pressemelding.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger krever at man sender meldekort annen hver uke og opplyser om arbeidstimer. Svært mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde ifra til NAV.

Slik avsløres svindelen

65 prosent av sakene i Møre og Romsdal er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger med informasjon brukeren selv har gitt Nav.

– Det er bra at folk har inntektsgivende arbeid, men det er alvorlig når de forsøker å skjule dette for Nav. Det er svindel av fellesskapets midler og bidrar til å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Øren.

Straffes strengt

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Øren.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. Nav krever også alltid tilbake pengene.