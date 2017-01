Tørrkoking årsak til dødsbrann

Lørdag 6. august 2016 mistet en mann livet i en boligbrann i Amtmann Hammersveg i Molde.

Da Rbnett snakket med stasjonssjef Per Karstein Røv ved Molde politistasjon et par uker senere, sa han at politiet ikke ville gå ut med noen konklusjon om brannårsaken før den endelige obduksjonsrapporten var klar.

Han sa videre at det trolig var en teknisk årsak til brannen, og at ingenting tydet på at det hadde skjedd en straffbar handling.

Mandag opplyser seksjonsleder Anniken Stormyr ved etterforskningsavdelingen at brannårsaken er klarlagt.

– Boligbrannen i Amtmann Hammersveg skyldtes tørrkoking av kjele. Etterforskningen er snart avsluttet, og saken skal oversendes statsadvokaten for avgjørelse, sier Stormyr til Rbnett.