Solberg tar ingen formelle initiativ om innreiseforbud

Solberg påpeker at hun har kommunisert gjennom mediene hva hun mener, og hun gjentar budskapet om at alle land bør hjelpe folk som er på flukt. Noe mer konkret har hun ingen planer om.

– Vi vil gjøre det naturlig i samtaler vi skal ha etter hvert, men det er ingen møtepunkter for øyeblikket, sier Solberg.

SV ser til Sverige

I Sverige ble den amerikanske chargé d'affaires mandag kalt inn til utenriksminister Margot Wallström for å få høre hva regjeringen mener.

Nå må Norge gjøre det samme, mener SV. Partileder Audun Lysbakken vil at regjeringen skal gi klar beskjed om Norge syn og kreve at innreiseforbudet for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land må stanses.

Men det er ikke aktuelt å kalle inn til møte med den amerikanske ambassaden, ifølge Solberg.

– Vi har en vurdering av hvordan vi skal håndtere dette videre, sier hun, uten å gå nærmere i detalj.

Brende svarer Stortinget

Saken får derimot oppfølging i Stortinget. Utenriksminister Børge Brende vil onsdag stille i den spontane spørretimen for å svare på spørsmål om Norges forhold til USA sett i lys av president Donald Trumps ledelse.

Lysbakken, som allerede hadde bedt utenriksministeren om en redegjørelse i Stortinget, etterlyser både mer handlekraft og en mer konkret strategi fra regjeringen.

Brende lover at han vil svare på alle de spørsmål Stortinget måtte ha.

– Vi har slått fast at vi syns dette er svært beklagelig. Der har vi reagert, i likhet med andre land. For Lysbakken bør det være en tilfredsstillende reaksjon fra regjeringens side, sier Brende

Har bedt om avklaring

Mange har spørsmål om hvordan norske borgere med dobbelt statsborgerskap blir berørt av de nye amerikanske reglene. Dette er også noe som statsministeren er opptatt av.

– Vi må kartlegge hvilke konkrete utfordringer vi ser for norske borgere knyttet til de endringer som er gjort, sier Solberg.

Utenriksdepartementet opplyser at de har bedt om informasjon fra den amerikanske ambassaden, og venter fortsatt på svar. Inntil videre vil UD avvente situasjonen, opplyser pressevakten.