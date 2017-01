Mann tatt med hasj flere ganger

En uføretrygdet mann i begynnelsen av 50-årene måtte nylig stille i Romsdal tingrett tiltalt for flere narkotikarelaterte forbrytelser.

Oppbevaring av hasj

Det første forholdet ligger helt tilbake til en episode i Molde i juni 2015. Mannen ble da tatt med 28 gram hasj i underbuksa.

I starten av oktober samme år, ble han stoppet i Storgata i Molde – han var da i besittelse av rundt to gram hasj.

Knappe tre uker seinere ble han tatt med cirka 3,5 gram hasj og tre tabletter Rivotril i sin egen bolig i Molde.

Laget bråk

Mannen sto også tiltalt for ordensforstyrrelser.

Det var på seinsommeren 2015 at politiet fikk melding om at en mann plaget folk i Storgata. Politiet rykket ut med en patrulje, og forsøkte å snakke til ham. Han var ruset og var ikke interessert i å rette seg etter pålegget fra politiet om å roe seg ned eller forlate stedet. Politiet tok ham da med til stasjonen.

Mannen erkjente alle forholdene i retten.

Rusproblemer

Mannen, som har vært rusmisbruker siden ungdomsårene, har vært domfelt for tilsvarende forhold en rekke ganger tidligere. Dette talte i skjerpende retning.

Men samtlige saker han var tiltalt for skjedde i 2015. Sakene er blitt gamle, uten at tiltalte kunne lastes for det. Dette ble vurdert formildende da dommen skulle beregnes.

Etter en samlet vurdering kom Romsdal tingrett fram til at betinget fengsel i 28 dager var passende straff. Prøvetiden ble satt til to år. Mannen slapp å betale saksomkostninger da retten mente det ikke ville være mulig å inndrive midler fra ham.