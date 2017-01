Kan bli utestengt av Frp

Det er Tidens Krav (betalsak) som skriver at Møre og Romsdal Frp vurderer eksklusjon av medlemmene Geir Nordli og Roy Olav Holten etter leserinnlegget «Nok er nok for lenge siden», der de ser på skjevdelingen av ressurser i fylket.

Til Tidens Krav sier Roy Olav Holten at de er kommunepolitikere, og at ingen fylkespolitikere skal diktere hva de skal mene om regiontilknytning.

I innlegget argumenterer de to kristiansunderne for å gå til Trøndelag og kommunesammenslåing med Hitra og Frøya.

I følge Tidens Krav reagerer Holten og Nordli på grunnlaget for at saken tirsdag skal behandles i partiets fylkesstyre under punkt i vedtektene som åpner for «aktiv utmelding».