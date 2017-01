I dag vedtas ritual for å vie likekjønna

Etter en årelang strid, debatter og høring skal Kirkemøtet mandag formiddag vedta en ny liturgi som også skal kunne brukes i vielse av likekjønnede par.

Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket. Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.

– Gjennom vigselsvedtaket kommer Den norske kirke lesbiske, homofile, transpersoner og bifile i møte. Deres liv og kjærlighet får et rom i kirken, sa Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum da hun talte til Kirkemøtet torsdag.

Pådriver

Kirkemøtet vedtok i april i fjor med stort flertall at også likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Nå har forslagene vært på høring, og liturgien kan settes ut i livet når den blir vedtatt på Kirkemøtet senere i dag.

– Den nye liturgien er ganske lik den gamle, men tilpasset slik at alle par kan bruke den. Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre. Så inkluderer den noen bibeltekster som kan gjelde for alle par, sier Raaum til Dagsavisen.

Raaum er styremedlem i Åpen kirkegruppe, som har vært en pådriver for den nye liturgien.

To syn

Vielse av likekjønnede forblir et stridstema i Kirken.

– Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede par.

Den gamle liturgien kan fortsatt brukes. Men Første Moseboks ord «til mann og kvinne skapte han dem» egner seg ikke så godt når paret er av samme kjønn. Derfor får prestene nå bruke andre bibelvers enn før.

– De har stor vekt på at ekteskapet er en relasjon mellom to mennesker, og understreker betydningen av kjærlighet, sa Raaum til NTB før Kirkemøtet startet.

Den nye liturgien vil bli gjeldende fra 1. februar.

Fakta om Kirkemøtet