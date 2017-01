Håper kirkens homovedtak kan åpne dører for andre troende

– Den årelange og tunge kampen som homofile i kirken har kjempet, har nyttet. Jeg håper dette kan være en døråpner for homofile i andre trossamfunn, sier Bjurstrøm i en pressemelding.

Kirkemøtet vedtok i fjor at homofile skal få gifte seg i kirken, og mandag vedtok samme organ ny vigselsliturgi.

Bjurstrøm viser til at ekteskapsloven likestilte homofile og heterofile i 2009, men at det først nå blir mulig for homofile å gifte seg i kirken.

– Mye gjenstår, men jeg håper dagen i dag kan gi håp til de mange som fremdeles må kjempe for å få være seg selv, sier ombudet.