Fant sjelden fisk i Eresfjord

Da Svein Rekdal spaserte seg en tur ut på moloen ved Eresfjord Småbåthavn lørdag ettermiddag, oppdaget han noe som lå i strandkanten.

– Jeg gikk bort for å se. Til å begynne med hadde jeg ikke peiling på hvilken fisk dette var. Jeg kontaktet en kompis, som googlet det for meg. Han ringte meg opp igjen og fortalte at det så ut som en månefisk, sier han til Rbnett.

En liten meter

Etter å ha lest litt om månefisken hjemme, gikk Rekdal ned igjen til fjæra for å se nærmere på den noe spesielle skapningen.

– Da jeg fikk se den lille munnen og finnen ved siden av øyet, var jeg hundre prosent sikkert på at det måtte være en månefisk, sier han.

Rekdal anslår at den var mellom 70 og 80 centimeter.

– Det er vanskelig å si hva den veide. Jeg forsøkte å snu den med en staur, men det gikk ikke. Jeg hadde nok klart det med hendene. Jeg vil tippe at den veide pluss minus 50 kilo, sier han.

– Kan vokse seg større

Vi sendte bildene til forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet, som kunne bekrefte at dette er en månefisk.

– Jeg vil si at dette er en normal størrelse for månefisk som blir observert i våre farvann, men de kan vokse seg mye større. De kan bli over 3 meter lange og veie over 2 tonn, men i norske farvann er 50 til 100 centimeter er vanlig lengde. Normalvekt er vanskelig å si, men jeg vil tippe mellom 5 og 50 kilo, sier han til Rbnett.

Ufarlig for mennesker

Månefisk holder seg vanligvis i tempererte og tropiske farvann.

– De lever i de frie vannmassene i havet, gjerne knyttet til overflaten. Arten er utbredt i alle verdenshavene, sier Bjelland.

– Månefisk er helt ufarlig for mennesker, selv når de er fullvoksen. Favorittmaten skal være maneter, legger han til.

Kaldt vann

På spørsmål om hvordan månefisken har havnet ved småbåthavna, sier Bjelland at han blir nødt til å tippe:

– Jeg vil tro at overflatevannet i Eresfjorden blir noe for kaldt i forhold til hva denne arten trenger. Så det kan godt hende at den rett og slett har frosset i hjel, og drevet i land, sier han.

Flere observasjoner

Bjelland sier at de årlig får en håndfull rapporter om denne arten i norske farvann.

– Særlig om høsten virker det som. Jeg regner også med at den blir observert mange ganger uten at vi får høre om det, sier han.

– Havforskningsinstituttet setter stor pris på rapporter om slike spennende fiskefunn. Det gjør oss bedre i stand til å følge med på eventuelle endringer i fiskefaunaen i våre farvann, legger Bjelland til.