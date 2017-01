– Russland prøver å undergrave NATO

– Det er altfor tidlig å si, svarer forsvarssjefen på spørsmål om Trump bidrar til å gjøre verden mindre trygg.

– På mitt nivå forholder jeg meg til de militære lederne i USA. De forsikrer at amerikanernes støtte til NATO er like solid som tidligere, sier Bruun-Hanssen, som mandag holdt sin årlige tale i Oslo Militære Samfund.

Viktig dialog

I talen nevnte han ikke Trump, men i et intervju med NTB i forkant beskrev han dialogen mellom den amerikanske presidenten og hans russiske kollega Vladimir Putin som viktig og positiv.

– Det er viktig at Norges, USAs og NATOs relasjon til Russland balanserer avskrekking med dialog. Det må til for å løse den spente sikkerhetspolitiske situasjonen som har oppstått. Så all dialog tror jeg er positiv, sier han.

Russland

Forsvarssjefen slo i talen sin fast at de nasjonale interessemotsetningene innad i NATO har trådt tydeligere fram den siste tiden, som følge av et mer tilspisset og sammensatt sikkerhetspolitisk bilde. Dette har Russland ifølge Bruun-Hanssen forsøkt å utnytte.

– Vi blir spilt ut mot hverandre i et forsøk på destabilisere NATO eller bryte opp alliansen innenfra. Det viktigste nå er å holde fast ved samholdet og solidariteten i NATO, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Ikke innfridd

Forsvarssjefen fastslår at EU og NATO ikke har innfridd alles forventninger i møtet med flyktningkrisen.

– I nord har vi en klar formening om at NATO er en militærallianse som har som oppgave å forsvare statssikkerheten. Men det er land i NATO som er truet av flyktningsituasjonen, og som leter etter adekvate virkemidler til å håndtere dette, sier han.

Ifølge Bruun-Hanssen ønsker disse landene at EU og NATO endrer noe av sitt konsept, men hans klare råd er å la strategiene forbli som de er.

Seier mot IS

Forsvarssjefen sier det bare er et spørsmål om tid før IS nedkjempes i Irak, og mener en militær seier også er mulig i Syria. Men trusselen fra IS er ikke borte av den grunn, understreker han.

– Det er i ustabile regimer at terrorismen finner sin grobunn. Det har vi sett i Midtøsten og nå ser vi konturene av dette i deler av Afrika, sier han.

Norge deltar i seks internasjonale operasjoner, elleve steder rundt om i verden. Dette setter Forsvaret på store prøver, ifølge Bruun-Hanssen.

– Strikken er strukket svært langt, sier han.

Økt fare?

På spørsmål om Trumps omstridte innreiseforbud kan bidra til økte motsetninger og større terrorfare, svarer forsvarssjefen som følger:

– Internasjonal terrorisme har vært en utfordring for vestlige land over tid, er det i dag og vil være det i framtiden. Om truslene endrer seg som følge av beslutningene som den amerikanske presidenten har fattet, vil tiden vise.

Bruun-Hansen kom også inn på landmaktutredningen som skal legges fram til høsten. Han slo fast at Hæren og Heimevernet skal ses i sammenheng, men understreket at dette ikke er ensbetydende med at de to våpengrenene skal slås sammen.

– Det får utredningen ta stilling til etter hvert, sa han.