– Dette er en gledens dag! 

Therese Utgård er nestleder i Møre bispedømmeråd, etter at hun ble valgt inn som 1.-kandidat for Åpen folkekirke på siste kirkevalg i Møre.

Utgård jubler etter Kirkemøtets vedtak mandag om vielsesliturgi for likekjønna:

– I dag feirer vi kjærligheten, og at alle par endelig kan få gifte seg i sin lokale kirke, sier Therese Utgård i en pressemelding etter vedtaket mandag.

I kraft av sin plass i Møre bispedømmeråd, er hun også Kirkemøte-medlem, og var sjøl med på avstemninga.

– Jeg vil rope ut et stort «velkommen!"», sier hun.

Klart for homoekteskap i kirken Med 83 mot 29 stemmer vedtok Kirkemøtet liturgien som kan brukes når likekjønna skal gifte seg.

– Mange har gått foran

Gard Sandaker-Nielsen, som er nasjonal leder i Åpen folkekirke og leder i Oslo bispedømmeråd, sier dette:

– Vedtaket i dag er mulig fordi mange har gått foran. Deres mot og utholdenhet har en stor del av æren for at vi nå har kommet over målstreken.

Og:

– Åpen folkekirke har nå levert på vårt viktigste valgløfte ved Kirkevalget i 2015. Jeg vil takke alle som stemte på oss. Uten deres stemmer hadde vi ikke fått til dette, sier Sandaker-Nielsen i pressemeldinga.

Og:

– Åpen folkekirke vil jobbe videre for at kirken blir åpen for alle. Vi ønsker en kirke som arbeider mot diskriminering og fremmer menneskeverdet. Vi ønsker oss en folkekirke som både er åpen og tilgjengelig for alle.

Åpen folkekirke ble etablert for å stille valglister med kandidater som sa ja til vielse av likekjønna i kirka.

Skal romme to syn

Mandagens historiske vedtak betyr at det fra onsdag 1. februar er åpent også for likekjønna vielser alle landets kirker.

Kirkemøtet er samtidig klare på at Den norske kirke skal ha rom for to ulike syn på ekteskapet, og at prester som mener vedtaket er feil, slipper å vie likekjønna. Da har kirken ansvar for å skaffen annen prest.