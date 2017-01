Stakk av med seieren for andre år på rad

Onsdag denne uken kunne Vitusapotek Molde motta prisen som «Årets Vitusapotek 2016». Kjeden har i dag 241 apotek i Norge.

Dette er andre år på rad at apoteket stikker av med seieren.

– En slik pris betyr at arbeidet vårt blir sett, og det setter vi svært stor pris på. Da jeg kom fra Tsjekkia til Norge hadde jeg aldri trodd at jeg og mine ansatte skulle ha så stor suksess. Det er fint å oppnå det jeg hadde satt meg som et mål da jeg begynte å jobbe på apoteket i Romsdalsgata, sier daglig leder Jan Havlas til Romsdals Budstikke.

«Usedvanlig dyktige»

Juryens begrunnelse lyder som følger:

«Årets apotek har jobbet svært godt over flere år innenfor mange områder. De ser viktigheten av god opplæring, godt kvalitetsarbeid, oppfølging av nøkkeltall og ikke minst gode kundemøter. Medarbeiderne i apoteket er usedvanlig dyktige og gjør alltid en ekstra innsats for kundene. Her overlates ingenting til tilfeldighetene, og med gode rutiner og systemer i apoteket er det stor gjennomføringsevne. Apotekeren følger tett opp sine medarbeidere, og til tross for gode resultater over tid, ser apoteker alltid en mulighet for forbedring.»

– Begrunnelsen handler ikke bare om økonomiske kriterier, men også kvalitet, kompetanse og ledelse. Målet vårt er å møte kundene på en best mulig måte. Selv observerer jeg hvordan selgere i andre butikker betjener meg, og tar med meg disse opplevelsene videre til oss. Jeg synes det er viktig at man uoppfordret gir kundene informasjon, råd og valgmuligheter med anbefaling og begrunnelse, slik at kunden selv tar avgjørelsen. Det gjelder å tenke hvordan du selv ønsker å bli behandlet, sier Havlas.

– Vi gjør selvfølgelig feil av og til, men vi lærer av det. Dersom det skjer avvik tar vi det på alvor, snakker om det og finner tiltak som kan redusere sjansen for gjentakelse. Som leder prøver jeg å ha fokus på forbedring, og ikke på at noen ansatte har gjort feil, legger han til.

– Gir ikke blaffen

Dette er 4. året på rad at apoteket har vært nominert til prisen.

– At vi har blitt nominert hvert år siden 2013 viser at vi ikke gir blaffen, selv om vi har gjort det bra. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, sier Havlas.

Lavt sykefravær

Kona Stefania Havlasova, som er en av totalt åtte ansatte på apoteket, legger til at de er et godt team.

– I tillegg til å jobbe sammen, er alle ansatte også venner. Jeg tror kundene merker dette når de kommer inn i apoteket. Det er også positivt at sykefraværet er lavt. Det er lett å gå lei hvis kollegaene dine er ofte syk, da deres oppgaver blir dyttet over på deg. Men hos oss står vi på så godt vi bare kan, og støtter hverandre med varme og gode smil, sier hun.