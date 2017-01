Stort samarbeidsprosjekt: Jakten på krisemilliardene

Oljenedturen i 2014 og 2015 rammet kystkommunene på Sør- og Vestlandet spesielt hardt. På drøyt to år har over 40.000 arbeidsplasser forsvunnet.

Gjennom vinteren og våren 2016 bestemte regjeringa seg for å bruke totalt fem milliarder kroner på ulike tiltakspakker. Dette for å demme opp for den økende arbeidsledigheten og den tøffe økonomiske situasjonen privatpersoner, næringsdrivende og kommunene her opplevde.

64 kommuner

64 krisekommuner på Sørlandet og Vestlandet ble blinket ut som de verst stilte. Dette på bakgrunn av arbeidsledighetstallene i april 2015.

I Romsdals Budstikkes dekningsområde var det Rauma, Fræna, Midsund og Nesset kommuner som fikk «krisemidler» overført.

Vi har sett nærmere på hva pengene har blitt brukt til.

Fræna kommune

Oversikten fra Fræna kommune viser at nesten halvparten av de ekstraordinære midlene fra staten ble brukt til asfaltering i Hauglia boligfelt. Nærmere 600.000 kroner ble dessuten brukt til ny varmtvannsbereder til Haukås skole og ny elkjel til Fræna ungdomsskole. Kommunen har også oppgradert ventilasjonsanlegget ved Bøtunet Omsorgssenter.

– Kjøp og installering av kjeler skjedde fra en lokal rørlegger. Asfalteringen ble utført av et firma i Ålesund, opplyser økonomisjef Ole Rødal i Fræna kommune.

Nesset kommune

Brorparten av beløpet er brukt til vedlikehold av kloakkanlegget til Vistdal skole og barnehage. I tillegg er det kjøpt nye pumper på tekniske anlegg til blant annet svømmehallen og overrislingsanlegget ved ungdomsskolen i Eidsvåg, opplyser økonomisjef Solfrid Svensli i Nesset kommune.

De har også gjort en oppgradering av datateknisk anlegg ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Rundt en tredel av ordrene ble gitt til lokal leverandør.

Midsund kommune

– Pengene vi fikk er ikke brukt opp ennå, men skal brukes til å oppgradere Midsund barnehage. Ei av avdelingene skal oppgraderes med blant annet nytt kjøkken. Det er en lokal entreprenør som har fått kontrakten, opplyser økonomisjef Arild Sjøvik i Midsund kommune.

– Prosjektet er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Dette er et prosjekt på rundt en halv million kroner, så vi dekker det meste selv, men pengene gjorde at vi kom i gang. Prosjektet hadde nok ikke kommet i gang uten disse overføringene. Pengene er brukt etter intensjonene, sånn sett. Arbeidet er i sin helhet satt ut til et lokalt firma. Vi regner med at alt er på plass i løpet av februar.

Rauma kommune

