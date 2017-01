Krisepengene gjorde skoleplassen sikrere

– Vi er veldig, veldig fornøyde med at vi ble prioritert, sier Rebekka Varne, FAU-leder ved Isfjorden skole.

Tryggere skoleplass

Tidligere gikk vegen til samfunnshuset og idrettshallen i Isfjorden tvers over skoleområdet. Da skolen ble rustet opp i 2015 ble alternative vegløsninger diskutert. De statlige overføringene i fjor gjorde det mulig å realisere en helt ny veg.

– Etter omleggingen kan altså trafikantene komme til idrettshallen og samfunnshuset uten å kjøre gjennom skoleområdet, sier Stig Malones, leder Formålsbygg i Rauma kommune.

Den gamle vegen er nå bare for mjuke trafikanter, og barna slipper å være redde for at det kommer biler gjennom skolegården.

Stort samarbeidsprosjekt: Jakten på krisemilliardene 14 lokalaviser har i samarbeid med Klassekampen sett på hvordan krisepengene fra regjeringa er blitt brukt.

Tema i flere år

– Det er kjempebra at vi fikk en ny veg, understreker Rebekka Varne.

– Det har vært uheldig med en bilveg gjennom skolegården – og med en fotballbane rett ved siden av. Dette var eneste bilveg til SFO og idrettshallen. Dessuten slutter de forskjellige trinnene på forskjellige tider, så det har vært bilkjøring i skoletida, forklarer FAU-lederen.

– Dette har vært et tema i flere år, og også kommunen har sett at det har vært behov for å gjøre noe med dette, sier hun.

Fikk nesten to millioner

Rauma kommune fikk totalt 1.907.000 kroner fra staten da regjeringa bestemte seg for å gi krisehjelp til kommuner med høg arbeidsledighet i fjor vår. Tiltaket kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Totalt 64 kriserammede kommuner fikk slike overføringer.

– Midlene skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av veger, bygg og anlegg, forklarte Harald Tom Nesvik (Frp) og Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke da tiltaket ble lansert i mai.

Alt gikk til veg

Stig Malones i Rauma kommune forteller at hele beløpet de fikk gikk til vegen ved Isfjorden skole.

– Sluttregningen er ikke kommet ennå, så vi kan ikke si noe om nøyaktig beløp, men vi kommer til å bruke opp alle pengene som kom gjennom ekstraoverføringene her, sier Malones.

Skulle brukes i 2016

Ifølge et skriv fra regjeringa skulle tilskuddet brukes på tiltak som ble satt i gang i 2016, og som kom i tillegg til allerede vedtatte tiltak i kommunenes budsjetter for 2016. En vesentlig faktor var at pengene skulle gi lokal sysselsetting. Dette ble også realiteten i Rauma, da det var en lokal entreprenør som foresto arbeidet med vegen.

Arbeidet ble påbegynt på seinsommeren og var ferdig-stilt i løpet av høsten.

Litt smal veg

Den gamle vegen er nå sperret av med bom. Både barna, foreldrene og de ansatte ved skolen er fornøyde.

– Det eneste som er synd, er at den er veldig smal – du kan ikke kjøre to biler i bredden. Det har vi fått tilbakemeldinger på og det er spesielt vanskelig når det er glatt, sier FAU-leder Varne.

– Men denne løsningen er likevel bedre enn at vegen skulle gå gjennom skolegården slik som tidligere.

Se www.krisepakke.no for interaktivt kart og en komplett oversikt over kommunene som har mottatt midler.