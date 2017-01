Varetektsfengslet etter vill bilferd

Onsdag ble en raumamann i 20-åra framstilt for Romsdal tingrett med begjæring om fire ukers varetektsfengsling, etter en fire times biljakt, skriver Åndalsnes Avis.

Den ville ferden foregikk i meget høg hastighet fra Molde, til Tjelle og Eidsvåg, videre inn til Eresfjord og rundt fjorden til Åfarnes i Rauma. Der hadde politiet lagt ut spikermatte som til slutt fikk stoppet bilen.

– Politiet mente at det var gjentakelsesfare og fikk medhold, opplyser bilførerens forsvarer, advokat Åge Gustad til Åndalsnes Avis.

Mannen erkjenner at han kjørte i narkorus da han nektet å stanse for politiet.

Rauma-mannen er ifølge avisa tidligere domfelt flere ganger, blant annet for en rekke tilfeller av alvorlige brudd på vegtrafikkloven. Han skal om ikke lenge møte for lagmannsretten etter en anke over en dom i tingretten.

Advokat Gaustad opplyser at kjennelsen innebærer at politiet kan holde mannen varetektsfengslet mens ankebehandlingen i lagmannsretten pågår.

- Min klient er skuffet over rettens kjennelse, og har valgt å ta betenkningstid, sier Gustad til Åndalsnes Avis.

Formelt er det to ukers ankefrist for lagmannsretten.