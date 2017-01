Derfor kan banksjefen smile bredt etter 2016

Sparebanken Møre fikk et resultat etter skatt på 574 millioner kroner i fjor, en økning på 71 millioner fra året før. Det viser de foreløpige regnskapstallene for 2016.

God innspurt

Fjerde kvartal beskrives som «en god avslutning på et år som har vært preget av positiv utvikling og vekst». Resultatet etter skatt i fjerde kvartal var på 116 millioner kroner.

– I et marked med sterk konkurranse og lave marginer, er det gledelig å konstatere at vi avslutter året med sterke tall også i fjerde kvartal, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Olav Arne Fiskerstrand, i en kommentar.

Vekst i innskudd og utlån

Forvaltningskapitalen til Sparebanken Møre var ved årsskiftet på 61,6 milliarder kroner. Innskuddene fra kunder økte med 3,2 milliarder kroner i fjor og utgjorde totalt 32,6 milliarder kroner ved utgangen av året.

Utlån økte også gjennom 2016. Ved årsskiftet var volumet på 52,7 milliarder kroner. Lån til personmarkedet økte med 6,6 prosent, mens utlån til næringsliv ble redusert med 4,8 prosent.

Kontroll på tapene

Nedgangen i utlånene til næringslivet skyldes en bevisst strategi om å øke kjernekapitaldekningen, ifølge Sparebanken Møre. Nedgangen forklares også med innfrielse av gjeld i marin sektor.

– Vi tar utfordringene i offshoresektoren innover oss og på største alvor, sier Fiskerstrand.

De totale tapsnedskrivningene i fjor var på 360 millioner kroner. Bokført tap på utlån og garantier endte på 22 millioner kroner i resultatregnskapet for 2016.

Øker utbyttet

For ett år siden valgte styret å sette av 115 millioner kroner fra overskuddet til lokalt kulturliv, idrett, forskning og undervisning. I år økes beløpet til 141 millioner kroner.

– Halvparten av bankens overskudd går tilbake til regionen gjennom samfunnsutbytte, forklarer Fiskerstrand.

I tillegg innstilles det på et kontantutbytte på 14 kroner per egenkapitalbevis, opp fra 11,50 kroner for ett år siden.

Forventer nytt godt år

Toppsjefen i Sparebanken Møre har dermed all grunn til å være fornøyd med fjoråret. Han tror også inneværende år vil bli et solid år for den lokale sparebanken, selv om utlånsveksten i personmarkedet er forventet å avta noe.

«Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017», heter det i meldingen fra Sparebanken Møre.