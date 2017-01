Åpner for barns deltakelse i forskning om overgrep

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha en ny forskrift som gjør det mulig for barn ned i tolvårsalderen å delta i forskning om følsomme tema uten tillatelse fra foreldrene.

Forskriften, som ble sendt ut på høring torsdag, kan bidra til at man for første gang får gjennomført undersøkelser der barn og unge selv blir spurt om vold og overgrep.

– Regelverket slik det er i dag, med krav om at foreldre eller foresatte må samtykke når barn mellom 12 og 16 år skal delta i forskning, avgrenser barns rett til fritt å gi uttrykk for egne standpunkt, sier barneminister Solveig Horne (Frp).

Plan med 88 tiltak

Helseminister Bent Høie (H) sier at regjeringen vil sørge for at barn og unge får mer medvirkning i helsetjenesten og blir hørt i undersøkelser og forskning om vold og overgrep. Målet er å kunne gi dem bedre og mer målrettet hjelp.

Forskning på sensitive tema er ett av tiltakene i regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) som ble lansert i fjor høst. Planen inneholder 88 tiltak på områdene til seks departementer. Det er satt av over en halv milliard kroner i statsbudsjettet for å styrke dette arbeidet.