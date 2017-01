Kvinne funnet død

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen ved Molde politistasjon opplyser onsdag formiddag til Rbnett at det var ei kvinne som ble funnet omkommet på Skaret tirsdag ettermiddag. Politiet fikk melding ved 16-tida, da en hytteier i området fant den døde.

Mens politiet først opplyste at saka blir etterforsket som mistenkelig dødsfall på grunn av funn på åstedet, sier Corneliussen at det ikke er noe som indikerer at det er snakk om straffbar handling.

- Etterforskningen er i en innledende fase, men vi har ikke grunn til å tro at det handler om en kriminell handling. Vi må likevel holde alle muligheter åpne, og etterforsker derfor saka uansett med tekniske og taktiske undersøkelser. Det vil bli gjort avhør av vitner som oppholdt seg i området, sier Corneliussen.

Politiet kjenner ikke den dødes identitet.

Den døde kvinna ble funnet utendørs, men politiet vil ikke si nøyaktig hvor. Politiet har grunn til å tro at vedkommende døde i går, ifølge Corneliussen.

- Den døde er sendt til obduksjon. Vi håper å vite mer med tanke på både identitet og dødsårsak når vi får svar derfra. Videre etterforskning vil også avhenge av svar etter obduksjonen, sier Corneliussen til Rbnett.

Politiet har i forbindelse med dødsfallet sendt ut følgende pressemelding:

