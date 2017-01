Havets sølv på veg sørover

Sist uke ble middels bra med innmeldt 24.200 tonn.

Dårlig vær i nord hemmet fiske en periode midt i uka. Da været roet seg i siste del, ble det en bra helg med hele 13.300 tonn lørdag og søndag. Sildesalgslaget melder at fisket har foregått i to hovedområder, på fjordene utenfor Tromsø og i havet vest av Røst.

I lokale fjorder

– Jeg har ikke tid til å dra så langt, men det er godt med lokal sild i våre fjorder. Sist var jeg på Sunnmøre, men har også fangstet i Tomrefjorden. Både ved Vanylven og Ulsteinvik har det vært sild å få, sier Torfinn Gangstad.

Etter å ha solgt seg ut av Midøy Fiskebåtrederi, har han i dag igjen én båt, «Gangstad jr». Og forteller at turene ikke går stort lenger enn at han kan se utelampa heime.

– Men nå forteller du hvor silda er, et godt signal til alle andre?

– Det er ingen fare, for jeg har ikke mange konkurrenter på slike tokt. Og så har jeg ikke tid til alt, må være mye heime og lære opp de unge.

– Har du fått godt betalt?

– Prisen nordafor er ikke den beste, det ligger på fem-seks kroner/kilo. Jeg har fått et snitt på 5,70 kroner for det som er fangstet lokalt.

– Hva forventer du av sildesesongen?

– Det er stadig diskusjoner om hvor mye sild det er, men også stort enighet om at det er mye sild i havet. Mye er på veg inn, nå ligger den 100 mil vest for Røst. Det er dårlig vær, den går ekstremt djupt og tilgjengeligheten er dårlig. Ned mot 300 meter på dagtid, opp i 100 meter på natt.

Fra dette område melder fiskerne om periodevis gode silderegistreringer. Utfordringene er at den har en tendens til å holde seg for djupt for notfiske, samt stå med stor vertikal spredning for trål. Derfor blir fisket ujevnt.

Variabel størrelse

Størrelsene på silda i nord er høgst variabel. Fangsten med høgest snitt (359 gram) er tatt ut i havet. Mens den med lavest snitt (240 gram) er fisket i fjordene.

Klar for vandring

– Håpet er at silda for alvor begynner sin gytevandring på sør. Den var sein i fjor, men jeg regner med at vi har den på Buagrunnen rundt 10. februar, sier Torfinn Gangstad.