Etterforsker mistenkelig dødsfall

– Vi etterforsker et mistenkelig dødsfall, etter at en person er funnet død på Skaret tirsdag kveld, opplyser operasjonsleder Rolf Anders Korstad ved politietes operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal.

Årsaken til at dødsfallet anses som mistenkelig, er funn gjort på åstedet, ifølge politiet.

Den døde ble funnet utendørs, men politiet vil ikke gå ut med detaljer om hvor dette er.

Politiet tror at de kjenner personens identitet, men vil ikke gi nærmere opplysninger om dette nå.

– Den døde blir sendt til obduksjon. Vi kan heller ikke utelukke at dødsfallet er relatert til sjukdom. sier Korstad.

Saken oppdateres.