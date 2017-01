Sjøvik øker satsingen i Vest-Sahara

Sjøvik i Midsund kjøpte som kjent i fjor en ny tråler som skal settes inn i fisket utenfor Vest-Sahara, hvor rederiet har ca. 200 ansatte på sjø og land. Det dreier seg om den skotske tråleren «Ocean Venture». Rederiet har hittil brukt tråleren «Midøy Dakhla 1» i fisket utenfor Vest-Sahara. I forblindelse med at den nye båten settes inn i fisket, utvides fabrikken på land for å øke innfrysingskapasiteten og få mer effektiv drift.

Okkupert område

Norge anerkjenner ikke Marokkos suverenitet over Vest-Sahara. Utenriksdepartementet (UD) fraråder norske selskaper å drive næringsvirksomhet i området. Dette begrunnes med at Haagkonvensjonen av 1907 setter klare begrensninger for ressursutnyttelse i okkuperte, ikke-selvstyrte eller andre ikke selvstendige områder. UD har blitt anklaget for å være så tvetydig i sin kritikk at norske selskaper ikke har kunnet vite hvordan de skal tolke budskapet.

I Stortinget

Spørsmålet om norsk næringslivs virksomhet i Vest-Sahara var oppe i Stortingets spørretime så seint som for en drøy måned siden.

Det var stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) som den 16. desember reiste spørsmålet om Vest-Sahara til utenriksminister Børge Brende (H).

– Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Marokko nekter FNs operasjon i Vest-Sahara,

Minurso, å rapportere på overgrep. USA, Storbritannia og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse Polisario krever at FN skal ha denne muligheten. Frankrike har i alle år blokkert muligheten for å gi et slikt mandat til FN, sa Ruth Grung.

Hun spurte utenriksminister Børge Brende (H) hva regjeringen gjør overfor Frankrike for å tillate rapportering på overgrep, og hvordan myndighetene følger opp UD sitt råd om å fraråde norsk næringsaktivitet i Vest-Sahara?

Brendes svar

Utenriksminister Børge Brende svarte at Regjeringen på generelt grunnlag fraråder at norsk næringsliv involverer seg i handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og som kan være i strid med folkeretten.

– I den rådende situasjonen er det svært vanskelig å forutse konsekvensene av konkrete investeringer og næringsvirksomhet i Vest-Sahara, herunder om de vil kunne bidra til brudd på folkeretten. Regjeringens råd om å avstå fra slike investeringer og næringsaktivitet er imidlertid ikke juridisk bindende, og norske myndigheter kan ikke stanse norske bedrifters eventuelle virksomhet i Vest-Sahara, sa Børge Brende i Stortinget.

Sjøvik: – Innenfor

Adm. direktør Olav Sjøvik i Sjøvik AS sier i en foreløpig kommentar til Romsdals Budstikke at virksomheten drives i henhold til internasjonale regler og retningslinjer, og at den ikke omfattes av Utenriksdepartementet sin fraråding.

«Ocean Venture» er en pelagisk tråler. Sjøvik skal bruke den til å fiske sardin, makrell og hestmarkrell utenfor Dakhla.

Den store forskjellen mellom «Midøy Dakhla 1» og «Ocean Venture», er at «Midøy Dakhla 1» er utrustet for å kunne fryse noe av fisken om bord og levere resten fersk til land.

Nye reguleringer gjør at Sjøvik ikke lenger har mulighet for å fryse fisk om bord. Derfor er ikke «Midøy Dakhla 1» så godt egnet lenger for Sjøviks drift der nede. Det var bakgrunnen kjøpet av «Ocean Venture», som skal levere fersk fisk til land.