Kristiansund vil fortsatt til Trøndelag

Fylkestinget vedtok i desember, med 40 mot 7 stemmer, at de ønsker Møre og Romsdal videreført som egen region. Spørsmålet som ble tatt i opp i tirsdagens møte i Kristiansund formannskap, var om kommunen skulle forholde seg til dette eller fortsette prosessen om regiontilknytning til Trøndelag.

Går videre

Med seks mot fire stemmer vedtok formannskapet følgende:

«Som følge av fylkestingets enstemmige vedtak 13. desember 2016 om at Møre og Romsdal bør bestå som egen region, går Kristiansund videre i prosessen med å søke regiontilknytning til Trøndelag i samsvar med bystyrets vedtak 8. november 2016 (PS 16/84) «Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, vil Kristiansund jobbe for at så mange som mulig av Nordmørskommunene inngår konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet». Forutsetningen for å kunne fremlegge et beslutningsgrunnlag for bystyret er at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag er positive til at deler av Nordmøre blir en del av Trøndelagregionen. Det må også være en forutsetning at det kan fremlegges en intensjonsavtale mellom Trøndelag og aktuelle Nordmørskommuner som kan bidra til en utvikling som gagner begge parter. Fremdrift og utredninger frem til et beslutningsgrunnlag må ellers følge de premisser som fremgår av saksutredningen. Bystyret orienteres fortløpende.»

- Ikke vedtaket vi ønsket oss

Gjemnes kommune har vedtatt at de ikke ønsker å bli med på en eventuell grensejustering. Ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes gikk sammen med tre andre nordmørskommuner ut i håp om å få formannskapet til å revudere sin stilling. I et brev til kommunen skrev de blant annet:

- Vi frykter at Kristiansund som vårt regionsenter kjemper unødvendige og tildels tapte kamper, i stedet for å bruke tid, engasjement og nettverk på de aller viktigste sakene for regionen og byen. Vi nevner eksempelvis Todalsfjordprosjektet, Halsafjordsambandet, nytt SNR, helseinnovasjon, det grønne skiftet, havrommet, og regional arbeidsdeling.

Sjømæling mener det var nødvendig med et kraftig signal til Kristiansund, men er ikke overrasket over tirsdagens vedtak.

- Det var kke dette vedtaket vi ønsket oss. Vi fire naboene har ikke tro på at dette forsøket kommer til å føre noe veg, og hadde håpt at formannskapet nå ville legge regiondebatten død. Det er ikke annet å si enn at vi tar dette vedtaket til orientering, sier han til Rbnett.

- Toget er ikke gått

Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap) hadde lagt merke til utspillet fra Gjemnes, Averøy, Sunndal og Tingvoll, men mente det ikke veide tungt nok til å overstyre vedtaket i bystyret.

- Det er det første formannskapet vi har hatt siden fylkestinget sitt vedtak. VI har ikke fått til å starte dialogen med Trøndelag ennå, men det har vi på førstkommende mandag. Jeg har full respekt for kommunene rundt oss som har fattet egne vedtak. Vi prøvde å bli enige, men det var seks mot fire, og jeg har respekt for de fire andre kommunene. Men jeg forbeholder meg retten til å følge opp bystyrets vedtak. Det er kanskje først etter at regionreformen har landa at vi har sjansen, men det skal vi kartlegge i de kommende ukene. Så at toget går er jeg ikke enig i, sa Kjell Neergaard ifølge Tidens Krav.

- Det verste i dette er om vi ender opp som uvenner på Nordmøre når denne saken er ferdig. Nordmøre er sjanseløs om vi ikke står samla, sa Geir Nordli (Frp) ifølge avisen.

Nedstemt

Ragnhild Helseth (V) fremmet følgende forslag som, til tross for stemmer også fra Senterpartiet, ble nedstemt:

«Formannskapet tar fylkestingets vedtak av 13.12.16 om at Møre og Romsdal bør bli en egen region til orientering. Kristiansund vil fremover prioritere sin oppgave som regionssenter og styrke samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre. Samtidig vil Kristiansund arbeide for at det kommer inn en merknad i forbindelse med stortingsbehandlingen av regionreformen der vi ber om at det gjøres en utredning om hvilke muligheter en eventuell sammenslåing mellom Møre og Romsdal og Trøndelag kan gi.»