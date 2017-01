Barn skifter til østnorsk når de leker

Mange barn med andre dialekter begynner å snakke østnorsk i rollelek. Barn som allerede snakker østlandsdialekt bytter sjelden til en annen dialekt i leken.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Trude Hoel, har forsket på barns muntlige fortellinger. Hun sier til Aftenposten at dialektskifte når barn leker markerer en overgang fra vanlig lek eller samtale til rollelek. De kler seg ut med språket, og de hermer etter det de blir mest eksponert for.

– Østnorsk vil da være det de fleste eller alle kjenner fra eksponering fra Barne-TV og lignende, sier Hoel.

Det er kanskje derfor det ikke er vanlig at barn som allerede snakker østnorsk bytter dialekt. De bruker i større grad uttrykk plukket opp fra engelsk og svensk.

Ifølge Hoel er det positivt at barna bytter dialekt og språk på denne måten.

– Det vitner om at barnet er oppmerksom på språklige og dialektmessige variasjoner og nyanser. Det kreves en viss språklig kompetanse for å gjøre dette og er ferdigheter barnet kan ta med seg til skole og videre læring av norsk språk og fremmedspråk, sier Hoel, som mener foreldre ikke trenger være det minste redde for at barnas egen dialekt blir fortrengt.

– Det kan heller ikke sees på som at østnorsk er «riktigere» eller anses som finere, sier hun.