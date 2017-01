1,2 millioner timer isolasjon i fengsler

Norsk forening for kriminalreform (Krom) frykter at tallet i realiteten er mye høyere.

2015-tallene fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at norske innsatte satt isolert på cellene i til sammen 1.188.210 timer. Dette er fordelt på 6.161 hendelser, og dermed er det en gjennomsnittstid på åtte døgn per isolasjonsepisode.

Statistikken ble presentert under Kroms kriminalpolitiske konferanse på Gol i Buskerud tidligere denne måneden, ifølge Advokatbladet.

Styremedlem Mikkel Thørrisen i Krom presenterte tallene. Han mener dataene kan inneholde betydelig usikkerhet og at det reelle omfanget av isolasjon er større enn rapportert.

– Årsaken er blant annet ulik registreringspraksis i fengslene og at tilsyn har vist at det ofte mangler isolasjonsvedtak. Dermed er det grunn til å tro at antall isolasjoner sannsynligvis underrapporteres. Hvis det er rot med datamaterialet i utgangspunktet, vil ikke tallene i andre enden heller være pålitelige, sier han.