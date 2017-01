Vegen på nordsida av Langfjorden, mellom Sølsnes og Eidsvåg, er stengt. Og det vil den være i flere uker, ifølge Statens vegvesen.

Raste ut

– Den vil være stengt til midten av februar. Foreløpig dato er satt til 13. februar, får Rbnett opplyst fra vegmeldingstjenesten i Statens vegvesen.

Det var under det kraftige regnværet på fredag at deler av vegen raste ut. Ifølge sjåfører som bruker vegen jevnlig, har den lenge vært i dårlig forfatning. Personer Romsdals Budstikke har snakket med, ble ikke overrasket over at den nå raste ut og måtte stenges.

Regnvær fører til stengte veier Store mengder nedbør har stengt veiene flere steder i Møre og Romsdal.

I dårlig stand

Den offisielle vegmeldingen som gikk ut fra vegvesenet fredag formiddag, var at vegen er stengt «inntil videre» på grunn av jordras.

Ifølge trafikanter er vegen i svært dårlig forfatning flere steder på strekningen.

Romsdals Budstikke har ikke lykkes å få kontakt med rette vedkommende i Statens vegvesen region Midt mandag morgen og formiddag.