Intens biljakt endte i grøfta

Etter fire timer på flukt fra politiet ble mannen i 20-åra pågrepet av politiet. Flukten innebar et langt og fartsfylt forsøkt på å stikke av i bil, men ble til slutt stoppet med spikermatte.

Startet i Molde

Mandag formiddag kom politiet over en person som kjørte bil i Molde, mannen er kjent fra tidligere forhold og politiet ønsket derfor å foreta en kontroll.

- Vi visste at han kjørte uten gyldig førerkort og hadde mistanke om at han kjørte mens han var påvirket av rusmidler, sier operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Mannen, som er fra Romsdal, nektet imidlertid å stoppe på signal fra politiet og prøvde å stikke av.

Høg fart

Det som fulgte var en over fire timer lang biljakt fra Molde helt til Eresfjord, som til slutt endte på Åfarnes. Mannen kjørte i meget høg hastighet fra Molde, til Tjelle og Eidsvåg, videre inn til Eresfjord og rundt fjorden til Åfarnes i Rauma. Her hadde politiet lagt ut spikermatte som til slutt fikk stoppet bilen.

- Vi mistet kontakt med ham flere ganger under biljakten. Han kjørte så fort at vi mente det ikke var trygt å følge etter, sier Engdahl.

Til fots

Den unge sjåføren ga imidlertid ikke opp forsøket på å stikke av etter å ha kjørt av vegen. Han fortsatte flukten til fots.

Politiet gikk dør til dør i området og med hjelp av politihunder ble mannen til slutt pågrepet.

Ingen skal ha blitt skadet som følge av den elleville kjøringen, og det skal heller ikke ha vært noen materielle skader utover de som ble påført bilen som ble brukt.

Kjørte i grøfta

Mannen skal tilsynelatende ha kommet seg uskadet fra flukten, men blir fremstilt for lege for å sikre blodprøve. Mannen er mistenkt for ruskjøring. I tillegg kjørte han uten gyldig førerkort. Flukten fra politiet vil naturligvis også få konsekvenser.

Vi kommer tilbake med mer.