Molde kommune vil bli mer demensvennlig

Signering av avtalen fant sted på lørdagskafeen på Råkhaugen dagsenter.

Signeringen er del av en kampanje der norske kommuner samarbeider med Nasjonalforeningen om å legge til rette i lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere skal kunne delta i vanlig hverdagsaktiviteter.

I følge pressemelding fra Nasjonalforeningen lever 78.000 nordmenn med demenssykdom og de fleste av disse bor hjemme.

Kampanjen retter seg mot alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens.

Daglig leder ved fylkeskontoret for Nasjonalforeningen i Møre og Romsdal, Else Marie L. Gulseth, opplyser at kampanjen går ut på å spre kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper, som butikker, banker, transport osv, og slik bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlig hverdagsaktiviteter.

– Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sjukdommen, og resultatet er et vennligere samfunn for alle, uttaler Gulseth.

På bakgrunn av avtalen som ble undertegnet lørdag, skal Molde kommune sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede lokale behov og gi undervisning i samarbeid med næringslivet og demensforeningen i kommunen.