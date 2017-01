– Ingen grunn til å endre grensene

I vår skal Stortinget gjøre sitt vedtak om Møre og Romsdal skal bestå som egen region i framtida. Til Sunnmørsposten avviser Aps Helga Pedersen en deling av fylket.

– Når regionmeldingen fra regjeringa kommer til Stortinget, vil vi legge til grunn det fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt. Når fylkestinget mener at Møre og Romsdal kan fortsette som en egen region, vil de få vår støtte til det, sa hun til avisa forrige uke.

Enig med Pedersen

Også Sidsel Rykhus ønsker å beholde et samlet fylke.

– Jeg er veldig enig i det Helga sier, og er glad for at hun og Arbeiderpartiet er tydelig på dette, sier hun til Romsdals Budstikke.

Vil at dagens grenser består

Pedersen mener at dersom to kommuner på hver sin side av en fylkesgrense slår seg sammen, må man kunne justere fylkesgrensene etter det.

– Utover det mener ikke vi det er grunn for å endre dagens grenser, sa hun til Sunnmørsposten. Rykhus stiller seg bak utsagnet til Pedersen:

– Møre og Romsdal er et fylke med stor verdiskapning, og som utfører fylkets oppgaver med glans. Ingen nye oppgaver er tildelt fylket, så det er heller ingen grunn til å endre dagens grenser, sier hun.

– Et problem at de vil ut

Det er seks kommuner på Nordmøre som ønsker å tilhøre Trøndelag. Det ser Rykhus på som et problem.

– Det er naturligvis et problem, og vanskelig å forholde seg til, at seks kommuner vil melde seg ut av fylket. Men fylkestinget har vært tydelig på at Møre og Romsdal ikke skal deles, så jeg forholder meg til det, sier hun.

– Trønderfylkene har sagt at de har mer enn nok med å samle seg til ett fylke, og synes det er problematisk å forholde seg til at deler eller hele Møre og Romsdal kommer nordover. Dette fikk jeg bekreftet seinest i forrige uke da jeg deltok på seminar og traff flere sentrale politikere både fra

Nord- og Sør-Trøndelag. De ønsket ikke en grensejustering, fortsetter Rykhus.

Tror Stortinget vil lytte

Hun tror Stortinget vil lytte til fylkestinget om at Møre og Romsdal kan fortsette som egen region.

– Alle partiene på Stortinget er tydelige på dette, sier hun.

– Hva mener du er fordelen med å bestå som egen region?

– Fordelen er at Møre og Romsdal er et fylke som greier seg godt. Vi har bygd ut fylket med infrastruktur som gjør at hele fylket har likeverdige tilbud, avslutter Rykhus.