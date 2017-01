Regnvær fører til stengte veier

Torsdag sendte NVE ut flomvarsel for Møre og Romsdal. De store nedbørsmengdene har skapt problemer på veiene i fylket fredag morgen.

Flomvarsel i Møre og Romsdal NVE varsler om store nedbørsmengder i vårt fylke.

Stengte veier

Klokken 06.00 meldte politiet at jordmasser sperret det ene kjørefeltet på fylkesveg 62 ved Skrøtunnelen i Sunndal. Vegtrafikksentralen ble varslet, og opprydding pågår.

En halvtimes tid senere ble det også meldt om store vannmasser i veibanen på fylkesveg 195 ved Ranvika i Nesset. Veien er midlertidig stengt på grunn av jordras.

Det er også fylkesveg 184 mellom Dale og Mittet i Rauma, ifølge Statens vegvesen.

Fylkesveg 191 i Eikesdalen, på strekningen Finnsetbrua-Sira, var stengt på grunn av rasfare, men ble åpnet igjen klokken 08.30.

Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

– Det er mye vann på veiene, og nedbøren har gått utover enkelte veier, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl til Rbnett.

Vanninntrengning i boliger

I morgentimene melder også 110-sentralen i Møre og Romsdal at de er ute og bistår ved vannintrengning i boliger.

– Vi var en liten tur hos en privatbolig i Molde, men her var det såpass mye at forsikringsselskapet må ta over. Ellers har vi også vært ute i boliger andre steder i fylket, som Ålesund, Nesset, Vanylven og Ørskog. Det er mye nedbør, sier Åge Henriksen til Rbnett. Han regner med at det blir flere oppdrag i løpet av dagen:

– Vi forventer at det kommer flere meldinger når folk våkner og kanskje finner ut at det har skjedd noe. Det er stort sett vann i kjellere, eller sluker som har gått tett, sier han.