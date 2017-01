Protester og feiring av Trump

Demonstranter forsøkte allerede i morgentimene fredag å sperre en rekke av portene inn til den store innsettingsseremonien i nærheten av kongressbygningen mens væpnet politi forsøkte å hjelpe dem med billetter.

Koalisjonen DisruptJ20, som har sitt navn fra datoen da innsettelsen finner sted, har lovet at de vil gjøre alt de kan for å stanse seremonien, selv om de skulle bli arrestert. Utover formiddagen rådet kaos i gatene, mens svartkledde aktivister knuste vinduer og ble jaget av politiet.

Køene for å komme inn strakte seg over flere kvartaler fordi demonstranter sperret inngangene. Ved en av inngangene var demonstrantene kledd i oransje kjeledresser for å minne om fangeleiren på Guantanamo-basen på Cuba.

Black Lives Matter og en rekke feministgrupper har også gjort det klart at de vil være på plass.

Skuespillere

Demonstrasjonene mot Trump begynte allerede torsdag kveld da borgermestre, skuespillere og tusener av newyorkere møtte opp utenfor Trump Tower i New York.

Blant dem var Robert De Niro, Sally Field og Mark Ruffalo. Alec Baldwin møtte opp med en av sine kjente parodier fra Saturday Night Live, mens filmskaperen Michael Moore talte.

– Han har ikke mandat til å styre. Vi er flertallet. Ikke gi opp, jeg gir ikke opp. Han vil ikke vare i fire år, ropte Moore til folkemengden. Han viste til at Trump ikke fikk flertall av stemmene ved valget i november.

Moore skulle etter planen også tale ved et arrangement i Washington samtidig med at Trump avlegger eden som ny president.

Torsdag kveld var det også demonstrasjoner i Washington, utenfor et arrangement for Trump i Trumps nye hotell.

Kvinnemarsj

Men den største demonstrasjonen skjer lørdag når en massiv kvinnemarsj er planlagt. Ifølge sikkerhetsmyndighetene i byen er det registrert at det kommer 1.800 busser, noe som betyr at 100.000 mennesker kan være på vei bare med buss.

I London samlet rundt 200 aktivister seg ved ni broer over Themsen med bannere som ber om «Broer, ikke murer» og «Samling mot islamofobi».

En av arrangørene, Sophie Dyer, sier at markeringen «ikke bare er imot Trump, men også mot brexit, fordi vi føler at verden er i ferd med splittes gjennom høyreekstrem politikk».

På Filippinene samlet hundrevis av demonstranter seg utenfor USAs ambassade, og det samme gjorde andre Trump-motstandere i Sri Lankas hovedstad Colombo.

Feiring

Det var imidlertid også feiring av at Trump nå overtar som ny president.

En av Sri Lankas buddhistorganisasjoner ønsker Trump velkommen i en helsides annonse i en avis, mens en høyreekstrem hindugruppe i India sa seg klar til å feire «kroningen» av Trump.

I Budapest planla tilhengere av statsminister Victor Orban et gateparty under innsettelsen av Trump fredag ettermiddag.

Blant de fem som skulle tale, er skribenten Zsolt Bayer som er kjent for hatske skriverier om romfolk og migranter.