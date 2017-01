Orten tjener privat på Møreaksen

Det er Sunnmørsposten (krever abonnement) som melder dette fredag kveld. Orten er via sitt selskap, Orten Invest AS, engasjert i et selskap som er i ferd med å utvikle et område for 40 boliger og 30 flermannsboliger på Otrøya.

Ifølge Sunnmørsposten har selskapet brukt Møreaksen som argument for å få omregulert et LNF-område til bolig-område.

Orten har i kampen mellom Møreaksen og Romsdalsaksen vært en klar forkjemper for førstnevnte.

Selv mener Orten at hans private engasjement i boligprosjektet på Otrøya er uproblematisk.

– Jeg kan skjønne at noen vil stille spørsmål ved det, men for det første er det ingen formell habilitetskonflikt. Samtidig vil alle eiendommer i Midsund kunne få en positiv utvikling som følge av Møreaksen, det gjelder også min egen bolig. Det er nærmest umulig for en stortingsrepresentant ikke å ha en viss interesse av utviklingen i hjemkommunen, sier Orten til Sunnmørsposten.

– Engasjementet med dette prosjektet har ikke påvirket mine beslutninger i denne saka. Jeg har jobbet for Møreaksen i rundt 12 år, lenge før jeg engasjerte meg i utviklingen av boligfeltet, både gjennom verv i selskapet, og senere som ordfører i Midsund. Jeg har ikke hatt roller i Møreaksen AS etter at jeg ble fylkestingsrepresentant eller stortingsrepresentant. Jeg mener det viktigste er at jeg har vært åpen om disse eierinteressene.