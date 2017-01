Moldemann tiltalt for grovt tyveri fra bolig

En mann i 40-årene må møte i Romsdal tingrett i mars etter at Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot han.

Grovt tyveri

I juni i fjor skal mannen ha tatt seg inn i en leilighet på Bergmo ved å bryte opp inngangsdøren med et brekkjern eller lignende redskap.

Her stjal han ifølge tiltalen blant annet seks klokker, tre betalingskort, kontanter, en ryggsekk, to kredittkort, en bærbar datamaskin og en Ipad.

I tiltalen heter det videre at «tyveriet anses som grovt fordi det særlig legges vekt på at gjerningspersonen har tatt seg inn i bolig eller fritidshus».

93 narkotiske tabletter

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika i en leilighet i sentrum.

En måneds tid etter tyveriet skal politiet ha funnet 93 tabletter Rivotril, som inneholder det narkotiske virkestoffet clonazepam.

Ifølge tiltalen beslagla politiet også cirka 0,7 gram amfetamin.

– Kløp og truet ambulansepersonell

Mannen er også tiltalt for en episode i oktober 2015. Han ble kjørt til Molde sjukehus for behandling av en kuttskade. Under transporten skal han ha sagt til to ambulansemedarbeiderne at han «skulle slå dem i hjel, gi dem juling og/eller lignende uttalelser med truende meningsinnhold».

I forbindelse med at han ble behandlet på sjukehuset kløp han den ene medarbeideren i overarmen. Vedkommende ble påført røde merker og kloremerker.

Det er satt av én dag til saken.