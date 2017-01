Koppen fryktet flom

Vann- og avløp i Molde satte inn ekstra beredskap og forberedte seg ekstra godt i forkant av de våte værvarslene for fredag.

– Det bekymret oss med meldingene om kraftig temperaturøkning kombinert med kraftig nedbør. Så torsdag gikk vi over alle sluker og forskjellige rør, og avsløpsroutet områder med mye overvann, sier Bjarte Koppen, vann- og avløpssjef i Molde.

– Hva er avløpsrouting?

– Det er å avlaste rørstrekninger med liten kapasitet.

– Hvordan greier dere det på så kort varsel?

– Det betyr at vi sender sender det tynne ut i sjøen, for å unngå at kjellere blir oversvømt.

– Så avløpsrouting betyr rett og slett å sende pisset på sjøen?

– Ja, men du trenger kanskje ikke skrive det...

Kom heldig ut av det

Da Rbnett snakket med Koppen litt før kl. 11.30 fredag, hadde han ikke mottatt noen meldinger om oversvømmelser i Molde.

– Så vi ser ut til å ha kommet heldig ut av det.

– Kan det henge sammen med arbeidene dere fortløpende gjør for å øke kapasiteten i rørnettet i Molde?

– Sannsynligvis er det en sammenheng der. Men hovedårsaken i dag er nok at det ikke ble så mye regn som meldt. For helga er meldingene brukbare, og mye av snøen har allerede smeltet.